Elite Dangerous: Odyssey – Erster Gameplay-Trailer der Erweiterung

Frontier Developments bietet mit dem aktuellen Trailer einen ersten Blick auf das Gameplay der „Elite Dangerous“-Erweiterung Odyssey. Das Addon soll Anfang 2021 erscheinen und wird es den Kommandanten ermöglichen, ferne Welten zum ersten Mal zu Fuß zu erkunden, neue Missionen anzunehmen und taktische Kämpfe zu führen.

Die Spieler können ihre Charaktere für Bodenoperationen mit verschiedenen spezialisierten Anzügen und Ausrüstungsoptionen anpassen und sich mit anderen Kommandanten in sozialen Zentren in der ganzen Galaxie treffen. Diese Orte sind ideal, um den nächsten Schritt zu planen, Allianzen zu bilden und neue Ausrüstung zu erwerben sowie bestehende aufzurüsten. Das Ganze wird mit einer neuen Art an Schlachten abgerundet. So erwarten die Spieler Luft-Boden-Schlachten, wo Raumschiffe, Bodenfahrzeuge und Kommandeure aufeinandertreffen.

„Elite Dangerous: Odyssey“ ist bereits für PC (Steam, EGS, FrontierStore.net), PlayStation 4 und Xbox One für 34,99 Euro (UVP) vorbestellbar. Zudem gibt es für 46,99 Euro das Deluxe-Alpha-Erweiterungspaket, welches die „Odyssey“-Erweiterung, den Alpha/Beta-Zugang und den offiziellen Soundtrack beinhaltet. Beide Pakete gewähren Vorbestellern als Bonus den Zugang zum exklusiven Pioneer-Anzug-Skin.

Weitere Informationen zu „Elite Dangerous“ findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Elite Dangerous: Odyssey Gameplay Reveal Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung