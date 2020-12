Sea of Solitude – Director’s Cut für Nintendo Switch angekündigt

Das 2019 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erschienene 3rd-Person-Adventure „Sea of Solitude“ wird nächstes Jahr als „Director’s Cut“ für Nintendo Switch erscheinen. Dies haben Quantic Dream und Entwicklerstudio Jo-Mei kurz vor dem Wochenende bekannt gegeben.

Der „Director’s Cut“ ist eine verbesserte Version des ursprünglich erschienenen Spiels und bietet eine Reihe von neuen Funktionen und Optimierungen, die speziell für Nintendo Switch entwickelt wurden. Die Dialoge wurden mit Hilfe des Autors Stephen Bell neu geschrieben und andere Schauspieler haben alle Dialoge des Spiels neu aufgenommen, um ein vollständig synchronisiertes Erlebnis auf Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch und Japanisch zu bieten. Außerdem enthält die Switch-Version einen neuen Fotomodus mit der Option, das Wetter zu verändern und unterstützt die Gyroskop-Funktionalität der Nintendo Switch um die Fackel von Kay zu bewegen.

„Ich bin seit ihren PS2-Spielen ein Fan von Quantic Dream! In meinen Augen ist es ein herausragendes Studio, dem es gelingt, seit Jahrzehnten einzigartige und qualitativ hochwertige Spiele zu entwickeln, bei denen die Handlung im Fokus steht“, erzählt Cornelia Geppert. „Es ist einfach unglaublich, endlich die Gelegenheit zu bekommen, Sea of Solitude in der Version zu veröffentlichen, die ich mir immer ausgemalt hatte. Und dies mit der Unterstützung und der Liebe der Artists bei Quantic Dream zu unserer Arbeit zu tun, fühlt sich ehrlich gesagt immer noch an wie ein Traum! Was für eine Reise!“

„Wir haben uns wirklich in diesen Titel und die außergewöhnliche emotionale Reise, die er zeigt, verliebt“, sagt David Cage, Geschäftsführer von Quantic Dream. „Sea of Solitude: The Director’s Cut ist nicht nur visuell sondern auch als Videospiel-Erfahrung einzigartig und spricht tiefgreifende Themen an, die sicherlich noch lange bei vielen Spielern nachhallen werden. Wir bei Quantic Dream sind begeistert von Entwicklern, die eine einmalige Vision von Videospielen haben, die einfach etwas anders sind. Wir wollen ihnen helfen, ihre Vision vollständig zu verwirklichen, ihnen die Mittel für ihre Träume bereitstellen und ihnen helfen, ein möglichst breites Publikum zu erreichen.“

Das Spiel versetzt euch in ein tief berührendes Abenteuer, in dem man die Reise von Kay verfolgt – einer jungen Frau, die durch ihre Verzweiflung und Einsamkeit in ein Monster verwandelt wurde. In einer ebenso wunderschönen wie auch verstörenden Welt gilt es, Kay auf ihrer Suche nach Ruhe und Frieden zu begleiten. In dem sie metaphorische Kreaturen konfrontiert, welche qualvolle Emotionen heraufbeschwören, denen sich Kay stellen muss, lernt sie immer mehr über ihre Umgebung, aber noch viel wichtiger, über sich selbst.

„Sea of Solitude: Director’s Cut“ erscheint am 4. März 2021 exklusiv für Nintendo Switch im Handel und enthält eine Spielkarte sowie einen exklusiven Aufkleber. Gleichzeitig werden das Spiel und eine Demo-Version auch im Nintendo eShop verfügbar sein. Die offizielle Webseite des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Sea of Solitude: The Director’s Cut – Nintendo Switch™ Announcement Trailer [DE]

Quelle: Pressemitteilung