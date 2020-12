Hitman 3 – IO Interactive präsentiert den Opening Cinematic

Heute präsentierten Square Enix und Entwicklerstudio IO Interactive die Eröffnungssequenz von „Hitman 3“. Damit gibt es auch weitere Einblicke in die Story, die Agent 47 im Januar 2021 erleben wird. So wird er wieder mit seinem lange verschollenen Freund Lucas Grey wiedervereint. Gemeinsam beginnen sie die Jagd nach den Partnern von Providence.

Mit „Hitman 3“ erscheint am 20. Januar 20211 der Schlussakt der „World of Assassination“-Trilogie, die IO Interactive 2016 startete. Als Spieler wird man wieder verschiedenste Orte rund um den Globus bereisen und als Profikiller Agent 47 Aufträge erledigen.

Das Spiel wird für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X. Google Stadia und PC (EGS) erscheinen. Wer vorangegangene Teile der „HITMAN“-Reihe gespielt hat, kann Orte aus diesen ersten zwei Spielen in „Hitman 3“ übernehmen, was im Prinzip bedeutet, dass alle über 20 Orte der gesamten Trilogie in einem Spiel landen.

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch hier bei uns: KLICK!

HITMAN3 Opening Cinematic Trailer

Quelle: Pressemitteilung