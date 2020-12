Ghostrunner – Hardcore-Modus und Trailer zum „Winter“-DLC

Vor kurzem erschien der kostenlose Hardcore-Modus für „Ghostrunner“. Er ist auf PC, Xbox One und PlayStation 4 verfügbar und soll für neue Herausforderungen sorgen. Eine Veröffentlichung für Nintendo Switch ist für den 14. Januar 2021 geplant. In dem Hardcore-Modus erwarten euch veränderte Level und von Beginn an härtere Gegner.

Außerdem erschien jetzt der „Winter“-DLC, der für 1,99 Euro (UVP) erhältlich. Dieser kosmetische DLC begrüßt den Geist der Feiertage mit dem Cold Snap-Katana und den passenden tiefroten Cold Blood-Handschuh.

All In! Games, 505 Games, One More Level, 3D Realms, Slipgate Ironworks veröffentlichten „Ghostrunner“ für PC, Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4. Eine Next-Generation-Version soll nächstes Jahr für Xbox Series X und PlayStation 5 erscheinen.

Quelle: Pressemitteilung