Torchlight III – Winterupdate „Schnee & Dampf“ erschienen

Die Teams von Perfect World Entertainment und Entwicklerstudio Echtra Games haben ein Winterupdate für „Torchlight III“ auf PC, Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht. Mit dem Update „Schnee & Dampf“ können Spieler unter anderem vier festliche Begleiter und eine Variante eines flauschigen Champions, elf neue legendäre Gegenstände (inklusive fünf neuer Waffen), ein legendäres Rüstungsset, festliche neue Fort-Dekorationen, eine neue „Schneiderei“ zum Anpassen des Charakters und mehr finden.

Zudem wartet der zeitlich begrenzten „Schnee & Dampf-Auftrag“ auf die Spieler des Action-RPGs. In dem Auftrag können Spieler ihre Festtage mit zwei neuen Begleitern verbringen – die Frost-Eule und die Katze im Festtagspulli. Spieler, die in diesem Auftrag Fortschritt sammeln, können sich zusätzliche Inhalte verdienen, wie verschneite Fort-Dekorationen, Verbrauchsgegenstände und währungsabhängige Belohnungen.

Dieser zeitlich begrenzte Auftrag ist ausschließlich in der Festtagszeit verfügbar, aber die freigeschalteten Gegenstände stehen Spielern, die sie erhalten haben, dauerhaft zur Verfügung. Darüber hinaus können Spieler zwei neue Begleiter, ein Rentier und das Festliche Frettchen, sowie eine spezielle Winterurlaub-Variante des Retrievers an der Front und in Dungeons entdecken.

Wie bereits erwähnt, gibt es durch das Update auch fünf neue legendäre Waffen. Davon gehören vier (Gletscherklinge, der Streitkolben des Nordens, Frostmauer und Mein kleiner General) dem Arktischen Waffenset an. Daneben gibt es auch eine einzigartige Waffe, das Werkzeug des Spielzeugmachers.

Spieler können außerdem das Wintermode-Rüstungsset von Elite-Gegner erbeuten, das die Fähigkeit Glücklicher Abenteurer aufweist, die 30 Sekunden lang +20 % Gegenstandsfund und 10 % Lauftempo bietet. Die neuen Wintermode-Gegenstände sind permanente Erweiterungen des Spiels und können erst ab Stufe 47 gefunden werden. Zwei neue seltene Helme – Frostformkopf, der den Kopf eines Spielers in einen Schneemann verwandelt, und Elfenmütze – wurden ebenfalls hinzugefügt,

Außerdem bringt das Update diverse Verbesserungen des Spielkomforts. Der Roboschmied lässt mit seinen Kampfupgrades jetzt ordentlich Dampf ab und ein neues HUD macht ihn zu einer besseren Klasse. Fazeers Dun’Dschinn wurde ebenfalls überarbeitet – inklusive mehr Affixe und Belohnungen – und es gibt weitere Änderungen am Fort-System, wie zum Beispiel die neue „Schneiderei“, die verfügbar ist, sobald Spieler ihr Fort freigeschaltet haben. Diese neue Station bietet Transmogrifikation und Färbemöglichkeiten, wodurch Spieler das Aussehen und die Farbe ihrer Ausrüstung ändern können.

Alle Details über das „Schnee & Dampf“-Update haben die Verantwortlichen hier veröffentlicht: KLICK! Zusätzliche Informationen findet ihr wie immer auf der Homepage von „Torchlight III“ (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Torchlight III – Trailer zum Winterupdate

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung