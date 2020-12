Sons Of The Forest – Endnight Games veröffentlicht einen neuen Trailer

Vor rund einem Jahr stellten die Entwickler von Endnight Games mit „Sons Of The Forest“ ein Sequel zum beliebten Survival-Horror-Spiel „The Forest“ vor. Seit der Ankündigung herrschte regelrechte Stille. Am heutigen Tage gibt es jedoch Neuigkeiten in Form eines Trailers, der einen weiteren Blick auf das kommende Werk gewährt.

Wie ihr im Trailer sehen könnt, landet eine Spezialeinheit unsanft in einem düsteren Wald. Wie schon in „The Forest“ gilt es in „Sons Of The Forest“ mit aller Macht zu Überleben. Wie man weiter sehen kann, stehen auch im Sequel allerhand Survival-Skills zur Verfügung. Des Weiteren ist das neue und noch unbekannte Gebiet nicht verlassen. Neben Einheimischen, die auf die „Eindringlinge“ losgehen, warten abermals Kreaturen auf die Spieler.

Die Veröffentlichung von „Sons Of The Forest“ erfolgt im Laufe des nächsten Jahres. Noch ist nicht bekannt, welche Plattformen mit dem Spiel versorgt werden. Ebenso ist unklar, ob Endnight Games das neue Spiel durch eine Early Access-Phase laufen lässt, wie es bei „The Forest“ der Fall war.

Sons Of The Forest Trailer 2

Quelle: Endnight Games