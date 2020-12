Age of Water – Trailer zeigt mehr von der Wasserwelt

Mit „Age of Water“ befindet sich derzeit ein Online-Adventure bei Gaijin Entertainment und Entwicklerteam The Three Whales Studio in Entwicklung, das in einer postapokalyptischen Wasserwelt angesiedelt ist. Der Titel erscheint für PC (via gaijin.Net) und spielt in einer weit entfernten Zukunft, in der sich die Erde in eine ozeanische Welt gewandelt hat. Die Bewohner leben in Städten, die auf den noch bewohnbaren Ruinen über Wasser gebaut sind, wie den Dächern von Wolkenkratzern und riesigen Statuen.

„Wir glauben, dass der freundlich-helle visuelle Stil von Age of Water neben dem ungewöhnlichen Setting und der Freiheit bei der Erforschung Spielern, die gern neue Welten erforschen, besonders gefallen wird“, so Yuri Miroshnikov, Producer von Age of Water.

Spieler übernehmen die Kontrolle über ein Motorboot und reisen zwischen Siedlungen hin und her, kämpfen gegen Piraten und graben die Überreste einer verlorenen Zivilisation aus den Tiefen des Ozeans aus, transportieren wertvolle Güter und versuchen herauszufinden, ob das mythische Festland noch existiert. Euch erwarten Quests, Kämpfe gegen KI-gesteuerte Gegner, das Sammeln von Ressourcen, Handel mit den einzelnen Siedlungen und frei erforschbare Meere.

Zwischen den Abenteuern besteht auch die Möglichkeit die eigenen Boote zu verbessern oder neue Boote aus vorhandenen Rümpfen und Komponenten zu bauen. So können zum Beispiel gepanzerte Aufbauten konstruiert und das Deck mit großkalibrigen Maschinengewehrtürmen ausstatten werden.

