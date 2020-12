PlayStation Plus – Dies sind die PS Plus-Spiele im Januar 2021

In gewohnter Weise begrüßt Sony das neue Jahr mit neuen Spielen für die PlayStation Plus-Mitglieder. Im Januar 2021 erwarten euch unter anderem die beiden PS4-Spiele „Shadow of the Tomb Raider“ (Square Enix, Eidos-Montréal und Crystal Dynamics) und das Action-RPG „GreedFall“ (Fokus Home Interactive und Spiders Studio).

Für die Besitzer einer PlayStation 5 gibt es auch das bissige Open-World-Action-RPG „Maneater“, das von Deep Silver und Tripwire Interactive 2020 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X veröffentlicht wurde.

Alle drei Titel stehen ab dem 5. Januar 2021 als Download für die Mitglieder von PS Plus bereit. Dieses Angebot gilt bis zum 1. Februar 2021. Weitere Informationen über die drei Spiele findet ihr hier bei uns:

Quelle: PlayStation Blog