Spacebase Startopia – Beta via Xbox Series X/S Game Preview verfügbar

Als erster Titel ist „Spacebase Startopia“ jetzt in der Spielvorschau für Xbox Series X/S sowie Xbox One verfügbar. Bisher konnten nur Käufer der PC-Version der Weltraum-Management-Simulation die Beta spielen. Xbox-Spieler, die sich für den Kauf via dem Microsoft Store (siehe hier) entscheiden, erhalten sofort den vollen Zugang zur Beta-Version sowie bei Release das komplette Spiel per Microsoft Smart Delivery Initiative nicht nur für Xbox One, sondern auch für Xbox Series X und S.

In dem Spiel übernimmt ihr die Kontrolle über eine Raumstation, die die Form eines Donuts hat und müsst diese verwalten. Auf drei unterschiedliche Decks errichtet ihr alles für eine erfolgreiche Station. Wie der Titel des Spiels schon vermuten lässt, basiert das Süoeö auf dem 2001 erschienen „Startopia“. Es soll dich aber mehr als nur ein Remake des Klassikers handeln. Das Spielprinzip wird in das moderne Zeitalter der Videospiele gebracht und soll mit detail-verliebte Grafik, vollständig überarbeitetem User-Interface und neuem Kampfsystem sowie Terraforming punkten.

Das von den FFF Bayern (siehe hier) geförderte „Spacebase Startopia“ entsteht aktuell bei Realmforge, dem Inhouse-Entwicklerstudio von Kalypso Media. Der Release der Vollversion soll in diesem Frühjahr für PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erfolgen. Hier findet ihr das Spiel auf Steam (siehe hier) und hier im Kalypso Store (siehe hier). Weitere Informationen findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Spacebase Startopia - Xbox Preview Trailer (DE)

Quelle: Pressemitteilung