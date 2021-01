The Medium – 14-minütiges Gameplay-Video erschienen

Die Entwickler von Bloober Team startet das Jahr mit einem neuen Gameplay-Video des kommenden Dual-Reality-Horrorspiels „The Medium“. In dem Video erkundet Marianne, die Protagonisten des Spiels, die reale und spirituelle Welt. Dies geschieht nacheinander und auch gleichzeitig, und zwar durch das Dual-Reality-Spielsystem mit geteiltem Bildschirm. Als Spieler wird mit sich regelmäßig durch die beiden Welten bewegen. Nach Angaben der Entwickler befindet man sich ein Drittel in der realen und ein Drittel in der spirituellen Welt. Das letzte Drittel befindet man sich in beiden Welten gleichzeitig.

Neben diesem Feature gibt es auch mehrere übersinnliche Fähigkeiten von Marianne zu sehen, die sie kombinieren muss, um die Bedrohungen und Hindernisse beider Welten zu überwinden. Dazu gehört zum Beispiel das schützende Geistschild und den mächtigen Geistschlag. Während sie ihre Kräfte einsetzt, um das Geheimnis des Niwa-Resorts zu entschlüsseln, führt sie ihre Ermittlung jenseits der Mauern des Spukhotels – unter anderem zur mysteriösen Alten Festung, die in dem Video zum ersten Mal vorgestellt wird.

Außerdem bietet das Gameplay-Video einen Vorgeschmack auf Begegnungen mit Höllenschlund, dem Hauptgegner des Spiels (gesprochen von Troy Baker), und enthüllt eine seiner speziellen Fähigkeiten. Höllenschlund ist verschlagen und unersättlich und kann, wie auch Marianne, zwischen der realen und der Geisterwelt hin- und herreisen und dadurch Marianne durch beide Realitäten verfolgen. In der Geisterwelt ist Höllenschlund sichtbar und kann Marianne leicht entdecken, während sie sich mit dem Geistschlag verteidigen kann. In der materiellen Welt ist Höllenschlund unsichtbar – jedoch auch blind, sodass er seine Beute nur über sein Gehör aufspüren kann.

„The Medium“ wird am 28. Januar 2021 für PC (Steam, Microsoft Store und EGS) und Xbox Series X/S erscheinen. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

The Medium - Official 14-Minute Gameplay

Quelle: Pressemitteilung