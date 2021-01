Gods Will Fall – Neuer Trailer und Vorbestellerbonus

Am Ende des Monats werden Deep Silver und das in Manchester ansässige Entwicklerteam von Clever Beans das Action-Adventure „Gods Will Fall“ für PC und Konsolen veröffentlichen. Zum Start der Vorbetellungen wurde jetzt ein neuer Trailer veröffentlicht, der uns mehr von der Fantasiewelt und dem Gameplay des Spiel zeigt.

Das Spiel ist als Standard und Valiant Edition vorbestellbar. Wer sich für den frühen Kauf entscheidet, bekommt „Kopfbedeckung des Jägers“ als Preorder-Bonus. Dies beinhaltet die Felle von fünf exklusiven Bestien – Wolf, Bär, Wildschwein, Fuchs und Dachs, die von jedem Krieger getragen werden können. Die „Kopfbedeckung des Jägers“ wird bei jedem neuen Spieldurchgang per Zufallsprinzip der jeweils aktuellen Krieger-Truppe zugeteilt.

Wer sich für die Valiant Edition entscheidet, bekommt den „Valley of the Dormant Gods“-DLC obendrauf, der folgendes bietet:

Drei neue Götter – Kämpfe Dich durch drei neue finstere Reiche der Götter. Jeder dieser unerforschten grausigen Schauplätze, von Unmengen abscheulicher Lakaien bewohnt, wird Deinen Mut auf eine zermürbende Probe stellen.

Neue Waffenklassen – Spiele zwei neue barbarische Arten von Kriegern, von denen jeder seinen eigenen, todbringenden Kampfstil mit einbringt.

Neue Gegenstände – Eine Fülle von neuen Ausrüstungsgegenständen und Vorräten, um Deinen Clan im Kampf zu unterstützen und das Kriegsgeschick zu den eigenen Gunsten zu wenden.

Neue Fertigkeiten – Neue Methoden des Nahkampfes, um das Kampfsystem Deiner Krieger weiter auszubauen und sicherzustellen, dass der passende Champion für die bevorstehende Schlacht ausgewählt wird.

Oberwelt-Boni – Halte beim Durchqueren der beschaulichen Oberwelt die Augen offen und entdecke verborgene Geheimnisse, die sich nun in den friedlichen Landschaften aufspüren lassen.

Gewand des Krieges – Kleide Deinen Clan mit den feinsten kampftauglichen Gewändern und Kopfbedeckungen um besonders stylisch ins Gefecht zu ziehen.

Spieler begeben sich in dem Spiel auf den blutigen Pfad der Krieger und erleben den verzweifelten Versuch der Menschheit, dem erbarmungslosen Griff der Götter zu entfliehen. Die qualvolle Herrschaft der Götter besteht seit Jahrtausenden. Erpicht auf Grausamkeit und Leid erwarten sie Huldigung und blinden Gehorsam, basierend auf dem Eid zur Treue eines jeden Menschenwesen, ganz gleich ob Mann, Frau oder Kind. Diejenigen, die sich den Göttern widersetzen, erwartet ein langsamer und gnadenloser Tod.

Jeder Mann, jede Frau und jedes noch so wehrhafte Menschlein, das der brutalen Herrschaft der Götter schon seit langer Zeit zu entkommen gedenkt, ist dazu aufgerufen, einen von acht keltischen Clans aus Überlebenden zu formen, sich zu erheben und sich den Legionen unheilbringender Bestien und Lakaien zu stellen, die sich in den finsteren Reichen der Götter verbergen.

„Gods Will Fall“ erscheint am 29. Januar 2021 für PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und Google Stadia. Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Gods Will Fall - Official Gameplay Trailer. [USK]

Quelle: Pressemitteilung