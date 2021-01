Hitman 3 – Der offizielle Launch-Trailer läutet das Ende der Trilogie ein

Mit „Hitman 3“ findet die „World of Assassination“-Trilogie ein Ende. Die Entwickler von IO Interactive schicken Agent 47 im neusten Teil der Serie abermals rund um den Globus. Zur bevorstehenden Veröffentlichung präsentieren die Entwickler den obligatorischen Launch-Trailer, der euch auf „Hitman 3“ einstimmen soll.

Das Spiel wird für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X. Google Stadia und PC (EGS) erscheinen. Wer vorangegangene Teile der „HIitman“-Reihe gespielt hat, der kann den Spielstand in „Hitman 3“ übernehmen. Auch die Level der vergangenen Teile können in „Hitman 3“ übernommen werden. IO Interactive arbeitet derzeit an einer Lösung, sodass die Spieler nicht erneut zur Kasse gebeten werden.

„Hitman 3“ erscheint am 20. Januar 2021. Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch hier bei uns: KLICK!

HITMAN 3 - Launch Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: IO Interactive