Biomutant erhält einen Release-Termin

Um das Openworld-Rollenspiel „Biomutant“ wurde es in den letzten Monaten ziemlich still. Bislang war nicht klar, wann das Spiel des Entwicklers Experiment 101 das Licht der Welt erblicken wird. Diesen Umstand ändert Publisher THQ Nordic am heutigen Tage.

Wie das Unternehmen bekannt gab, wird „Biomutant“ am 25. Mai 2021 das Licht der Welt erblicken. Die Veröffentlichung erfolgt an diesem Datum für PC, Xbox One und PlayStation 4. Weitere Details möchte THQ Nordic schon bald bekannt geben. Neues Gameplay-Material gibt es ebenfalls noch nicht.

Wie bereits bekannt, erscheint „Biomutant“ in verschiedenen Versionen. Neben der Standard-Version wird eine Atomic- und eine Collector’s Edition erscheinen:

Biomutant – Atomic Edition

Diese Edition wird bei teilnehmenden Händlern für 399,99 Euro (UVP) erhältlich sein. Sie ist bereits auf Amazon.de (Aff-Link) vorbestellbar.

Sehr detailliertes Diorama – 60 cm lang, 25 cm breit, 30 cm hoch

Das Spiel

Steelbook

T-Shirt (Größe L/XL)

Übergroßes Mousepad (80 cm x 35 cm)

Stoff-Artwork (DIN A1)

Soundtrack

Premium-Box

Biomutant – Collector’s Edition

Diese Edition wird 109,99 Euro (UVP) für PC und 119,99 Euro (UVP) für PS4 und Xbox One kosten. Sie ist ebenfalls auf Amazon.de (Aff-Link) vorbestellbar.

Das Spiel

Figur des Spielhelden

Stoff-Artwork (DIN A1)

Soundtrack

Premium-Box

