Mundaun – Drittes Behind-the-Scenes-Video erschienen

In dem neuen BTS-Video von dem handgezeichneten Horrorspiel „Mundaun“ zeigt Entwickler Michel Ziegler Orte, die im Spiel nachgebildet wurden. Dabei erläutert er die Methoden, mit denen er die Spieler möglichst tief in die handgezeichnete Horror-Welt des Spiels eintauchen lässt.

„Mundaun“ wird derzeit von dem Entwicklerteam Hidden Fields entwickelt und ist voll mit schweizer Folklore. Der Protagonist namens Curdin, der nach dem Tod seines Großvaters in das Tal reist, muss feststellen, dass etwas Altes und Böses erwacht ist und die Bewohner in Angst leben. Der mysteriöse Tod des Großvaters schickt den Protagonisten auf eine Odyssee von saftigen Wiesen über steinige Felder bis hinauf zum schneebedeckten Gipfel. Laut Ziegler erwartet euch in „Mundaun“ offene und vielseitige Level, Rätsel und natürlich geheimnisvolle Kreaturen.

Das Survival Horrorspiel erscheint am 16. März 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen sowie die ersten beiden Behind-the-Scenes-Videos findet ihr hier bei uns: KLICK!

Mundaun | Behind the Scenes | Painter's House

Quelle: Pressemitteilung