Everspace 2 – Early Access-Roadmap für 2021 veröffentlicht

Mitte Januar 2021 war der offizielle Start der Early Access-Phase des Einzelspieler-Weltraum-Looter-Shooters „Everspace 2“. Der Release der Early Access-Version erfolgte via Steam und GOG.com (Games in Development). Jetzt haben die Entwickler von Rockfish Games die Roadmap für die nächsten Monate veröffentlicht. Damit können sich Spieler einen Eindruck verschaffen, was dieses Jahr noch alles hinzugefügt wird.

Weitere Einzelheiten wurden unter anderem auf Steam veröffentlicht.

„Obwohl wir erst vor ein paar Wochen in den Early Access gestartet sind, haben wir bereits jede Menge positives Feedback von unserer Community, Content Creators und der Spielepresse erhalten. Einige Medien bezeichnen EVERSPACE 2 sogar als ‘Mix aus Rogue Squadron und Diablo’, ‘The Witcher unter den Space Shootern’, ‘Freelancer-Vibes’ oder ‘das Liebeskind von Descent und Privateer’“, so Michael Schade, CEO und Mitgründer von ROCKFISH Games.

„Natürlich lieben wir diese Art von Schlagzeilen, aber wir wollen auch die Erwartungen im Rahmen halten. Wir haben uns durchaus von verschiedenen ikonischen Spaceshooter- und Looter-RPGs inspirieren lassen, wollen aber mit EVERSPACE 2 auch etwas Neues schaffen, das für sich selbst steht, vor allem innerhalb des Space-Shooter- & Exploration Genres. Natürlich ist EVERSPACE 2 noch lange nicht fertig, aber die meisten Gameplay-Mechaniken sind bereits verfügbar und mit 92% positiven Bewertungen aus über 1700 Rezensionen, denken wir, dass wir einen guten Start hingelegt haben und freuen uns darauf, unsere kreative Vision zusammen mit unserer Community in den nächsten 18 Monaten weiter zu gestalten. Ein wichtiger Teil unseres Planes sind die wöchentlichen Streams auf Twitch und YouTube, sodass interessierte Weltraumspiele-Fans eine fundierte Kaufentscheidung treffen oder konkrete Fragen im Chat direkt an mich oder unser Entwicklungsteam stellen können.“

Außerdem gab es kürzlich eine erste In-Game-Vorschau auf den Cave Crawler (siehe unten), eine von zahlreichen Weltraumkreaturen, die das Universum des Spiels bevölkern werden. Jeden Freitag von 20:00 – 22:00 Uhr präsentiert das Entwicklerteam von Rockfish Games den jeweils aktuellsten Dev-Build auf dem Rockfish Games Twitch- und YouTube-Kanal.

Weitere Informationen über „Everspace 2" findet ihr auf der Homepage und hier bei uns: KLICK!

[EN] EVERSPACE 2 Early Access Update Gameplay, Gamedev AMA, Community Hangout

