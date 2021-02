Mundaun – Die Nintendo Switch-Version wurde verschoben

Publisher MWM Interactive und Entwickler Hiden Fields wollten das folkloristische Horror-Adventure „Mundaun“ gleichzeitig auf allen gängigen Plattformen veröffentlichen. Dies wird nun leider nichts, da sie den Nintendo Switch-Version in den April verschieben mussten. Die Version für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheint weiterhin am 16. März 2021.

„Wir wollen jede Facette der lebendigen, handgezeichneten Welt von Mundaun auf der Nintendo Switch richtig zum Leben erwecken und werden uns daher ein paar zusätzliche Wochen Zeit nehmen, um sie zu perfektionieren”, so Hidden Fields-Gründer und alleiniger Entwickler Michel Ziegler. „Es war unglaublich, an dem Spiel zu arbeiten, und ich freue mich darauf, allen Spielern in diesem Frühjahr die bestmögliche Version des Titels zu liefern.”

Einen neuen Termin für die Veröffentlichung auf Nintendo Switch gibt es noch nicht. Die Homepage von “Mundaun” findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen sowie die Behind-the-Scenes-Videos findet ihr hier bei uns: KLICK!

Mundaun | Announcement Trailer | MWM Interactive | Hidden Fields | Available Spring 2021

Quelle: Pressemitteilung