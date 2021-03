Evil Genius 2: World Domination – Emma Gameplay Trailer

Mit dem neusten Trailer zum Spy-Fi-Lair-Builder „Evil Genius 2: World Domination“ hat Rebellion die Synchronsprecher bekannt gegeben. Darunter sind mit Samantha Bond, die in den Bond-Streifen der Brosnan-Ära Moneypenny mimte und Brian Blessed, der vielen als Stimme von Boss Nass in Star Wars: Episode I bekannt ist, zwei namhafte Filmdarsteller. Zudem konnten auch Glenn McCready und Rakie Ayola erneut verpflichtet werden, die Rebellion-Veteranen noch aus Titeln wie „Strange Brigade“ und „Zombie Army 4: Dead War“ kennen dürften.

TV- und Film-Stars Samantha Bond wird ihre Stimme der Spionagemeisterin Emma leihen, die jetzt als Superschurkin Rache an ihrem ehemaligen Geheimdienst üben will. Als eines der vier spielbaren genialen Masterminds in „Evil Genius 2“ vereint Emma Verschlagenheit mit einer vollkommenen Verachtung der Menschheit. Ihre auf die Kunst der Täuschung ausgelegten Fähigkeiten sollen die Spieler dabei unterstützen, im Verborgenen ihre eigenen diabolischen Pläne zu schmieden und in die Tat umzusetzen. Emmas Ziel ist es, die Welt nicht nur zu unterjochen – sondern sie zu vernichten.

„Es war uns eine große Freude mit so einer fantastischen Besetzung an Evil Genius 2 zu arbeiten”, sagte Rebellion CEO und Creative Director Jason Kingsley. „Wir sind natürlich hocherfreut, erneut mit solch talentierten Künstlern wie Rakie Ayola und Glen McCready zusammenzuarbeiten, die bereits in vorherigen Rebellion-Spielen eine großartige Leistung gezeigt haben und dies jetzt als Zalika und Max wiederholt haben. Dass wir jetzt auch noch Samantha Bond und Brian Blessed als Sychronsprecher für uns gewinnen konnten, ist das Sahnehäubchen auf der Torte – beide sind tolle Persönlichkeiten und Schauspieler und wir sind uns sicher, dass die Fans ihre Performance lieben werden.”

Sold Out und Rebellion veröffentlichen „Evil Genius 2: World Domination“ am 30. März 2021 für PC (Steam). Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Die Homepage findet ihr hier: KLICK! Weitere Details und Informationen über Features des Spiels findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Evil Genius 2: World Domination – Emma Gameplay Trailer (Feat. Samantha Bond)

Quelle: Pressemitteilung