Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge für PC und Konsolen angekündigt

Die vier Schildkröten Leonardo, Donatello, Raphael und Michelangelo kehren auf die Bildschirme in Form eines neuen Videospiels zurück. Mit “Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge” befindet sich ein Side-Scrolling-Brawler in der Entwicklung, der am heutigen Tage von Dotemu und Tribute Games angekündigt wurde.

In dem neuen Abenteuer müssen sich die “Turtles” erneut gegen Schredder, Kang sowie Bebop und Rocksteady stellen. In “Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge” erwarten euch bekannte Schauplatze wie die Kanalisation, New York City und die Dimension X. Die Entwickler von Tribute Games setzen bei dem Spiel auf eine Pixelgrafik und klassisches Gameplay, um ein Retro-Feeling zu vermitteln. Beeinflussen ließen sich die Macher von TMNT-Spielen wie “Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles In Time”.

Wann “Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge” das Licht der Welt erblicken wird, das ist noch nicht bekannt. Ein erster Trailer präsentiert euch das kommende Werk von Dotemu und Tribute Games.

Quelle: Pressemitteilung