Crusader Kings 3 – Paradox Interactive kündigt das Northern Lords Flavor-Pack an

Paradox Interactive veranstaltete am vergangenen Abend eine kleine Show, in der sie ein paar Neuigkeiten rund um die Spiele aus dem Katalog verkündeten. Mit dabei war auch “Crusader Kings III”, das bereits am Dienstag ein Flavor-Pack erhalten wird, das die starken Nordmänner in den Fokus rückt.

Mit “Northern Lords” können nordische Charaktere ihre Heimat verlassen und Horden in fremde Länder führen, um dort ihre eigenen Königreiche zu gründen. Um ihr Ziel zu erreichen, schließen sich die Jomswikinger und Schildmaiden den Kampf an. Zu den kulturellen Inhalten zählen besondere nordische Vermächtnisse, nordische Blótopfer, Gerichtskämpfe und kulturelle Innovationen sowie viele neue Ereignisse zur weiteren Ausschmückung und Vertiefung. Berserker, Missionare, Runensteine, Varäger-Abenteurer, neue Entscheidungen sowie landestypische Grafiken und Musikstücke runden das kommende Flavor-Pack ab.

Am 16. März 2021 erscheint das Northern Lords Flavor-Pack für “Crusader Kings III” zum Preis von 6,99 Euro. Besitzer des Expansion Pass erhalten den kommenden DLC ohne weitere Kosten.

Quelle: Paradox Interactive / Pressemitteilung