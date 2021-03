Stellaris – Release-Termin der „Nemesis“-Erweiterung

Vor kurzem hat Paradox Interactive nicht nur den zweiten Story-Trailer von „Stellaris – Nemesis“ präsentiert, sondern gleichzeitig den Release-Termin der Erweiterung verraten. Spieler des Grand-Strategy-Games können sich ab dem 15. April 2021 neuen Herausforderungen stellen.

„Stellaris – Nemesis“-Features:

Ich bin die Gefahr:

Spieler werden zum Feuer, das sich über die Galaxie ausbreitet und ihre Existenz bedroht. Wenn ein Imperium immer bedrohlicher wird, schaltet es mächtige Boni frei, um eine aussichtslose galaktische Pattsituation zu ihren eigenen Bedingungen zu beenden. Wenn der Rest der Galaxie es nicht rechtzeitig aufhalten kann, können die Spieler genug Macht entfesseln, um die gesamte Existenz zu beenden!

Galaktischer Hüter:

Es liegt an den Spielern, sich bei der Galaktischen Gemeinschaft dafür einzusetzen, dass sie zum Hüter der Galaxie ernannt werden, was ihnen Sondervollmachten zur Bekämpfung der Krise gewährt. Spieler nutzen diese außergewöhnlichen Kompetenzen, um die Galaxie vom Rand der Zerstörung fernzuhalten und die Ordnung wiederherzustellen. Wenn die Krise überstanden ist, liegt es an den Spielern ihre Macht aufzugeben…oder sie zu behalten und ein neues Galaktisches Imperium zu gründen.

Spionage:

Wissen ist Macht; Spieler nutzen neue Werkzeuge, um Feinde (oder Freunde) auszuspionieren. Sie setzen Gesandte ein, um verdeckte Operationen und Gegenspionage hinter feindlichen Grenzen zu führen. Lügen und Täuschungen werden ihre Feinde von ihrer Fährte abbringen, während sie ihre tiefsten Geheimnisse erfahren.

Mit steigendem Infiltrationslevel schalten die Spieler neue Operationen frei, wie z. B. Sabotage der Sternenbasis, Aneignung von Vermögenswerten oder Diebstahl von Technologie. Dabei bringen sie Verbündete gegeneinander auf, indem sie Verleumdungskampagnen durchführen und diplomatische Zwischenfälle herbeiführen. Spielen sie ihre Karten richtig, werden ihre Feinde nichts ahnen. Und diesmal heißt es: Was Feinde nicht wissen, wird ihnen weh tun.

Neues Schiffsset:

Nemesis enthält neue Schiffe, die von einigen der imposantesten Imperien der Science-Fiction inspiriert wurden. Ob Spieler letztlich die Kontrolle über die Galaxie übernehmen oder sie auslöschen, sie werden genauso mächtig aussehen, wie sie sich fühlen.

Hier findet ihr „Stellaris – Nemesis“ auf Steam (siehe hier) und GOG.com (siehe hier). Die Homepage von des Spiels findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen, sowie den ersten Trailer findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung