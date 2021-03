Cris Tales – Ein neuer Trailer stellt weitere Charaktere vor

Im Rahmen der Future Games Show hat Modus Games zusammen mit den Entwicklern Dreams Uncorporated und SYCK einen neuen Trailer von „Cris Tales“ präsentiert. Dieser konzentriert sich auf die Verbündeten der Protagonistin Crisbell.

An der Seite der Zeit-Magierein Crisbell werden unterschiedlichste Charaktere kämpfen. Dazu gehören Willhelm, die Stimme der Vernunft in der Gruppe, Christopher, Zas, und JKR-721, ein Faustkampf-Roboter. Der sprechende Frosch Matias rundet diese bunte Truppe ab.

Passend zu diesem Trailer verriet Modus Games auch die Synchronsprecher der Charaktere. So leit Kira Buckland der Protagonistin Crisbell ihre Stimme. Sie vertonte unter anderem 2B aus „Nier: Automata“. Cristopher wird vom Schauspieler Zeno Robinson gesprochen, bekannt durch Goh in „Pokémon Journeys: The Series“. Die komplette Liste mit allen Sprecher und weiteren Informationen wurden in einem Blog-Beitrag auf der Homepage von Modus Games veröffentlicht (siehe hier).

Das J-RPG „Cris Tales“ soll im Juli 2021 für Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia und PC (Steam, EGS und GOG) erscheinen. Weiterhin steht im Xbox Store, PlayStation Store, Nintendo eShop, auf Steam und GOG eine Demo-Version zum Herunterladen bereit. Die Homepage von „Cris Tales“ findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung