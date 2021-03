Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko´s Choice angekündigt

Mit „Aiko´s Choice“ kündigten Publisher Daedalic Entertainment und Entwickler Mimimi Games jetzt eine eigenständige Erweiterung des Stealth-Taktik-Spiels „Shadow Tactics: Blades of the Shogun“ an. Da es sich um eine eigenständige / standalone Erweiterung handelt, benötigt man nicht das Hauptspiel. Allerdings wird empfohlen, die ersten Missionen von „Shadow Tactics: Baldes of the Shogun zu absolvieren“.

„Aiko´s Choice“ soll Ende 2021 für PC erscheinen und drei umfangreiche Hauptmissionen, die in neuen Umgebungen spielen, sowie drei kürzere Zwischenmissionen beinhalten. Die Geschichte konzentriert sich dabei auf die Kunoichi-Adeptin Aiko. Sie ist eine der Protagonistinnen des Hauptspiels und eine Meisterin der Tarnung, die ihre Gegner mit ihrer Geisha-Verkleidung täuscht. O

bwohl Aiko dachte, ihr altes Leben hinter sich gelassen zu haben, erscheint aus den Schatten ein neuer Feind aus ihrer Vergangenheit und fordert sie heraus. Mit ihren Freunden, einer Gruppe tödlicher Assassinen, macht sie sich auf die Jagd nach dem Geist aus ihrer Vergangenheit.

Genau wie in „Shadow Tactics: Blades of the Shogun“ übernehmen Spieler die Kontrolle über ein Team tödlicher Profis, die sich in den Schatten an Dutzenden Gegnern vorbeischleichen. Die Wahl der Taktik entscheidet über Erfolg oder Misserfolg, wenn es heißt, gegnerische Lager in der Wildnis oder in belebten Städten aus der Edo-Zeit zu infiltrieren.

Fallen, Gifte oder Ablenkung sind die Werkzeuge eines Assassinen – dabei lässt sich jede Mission auch völlig ohne Feindkontakt bewältigen. Nur wer jede Bewegung mit Bedacht plant, findet eigene geniale Taktiken, um Gegner auszuschalten, knifflige Mission zu erfüllen und Aikos Vergangenheit aufzudecken.

Hier findet ihr „Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko´s Choice“ bereits auf Steam: KLICK! Informationen zum Hauptspiel findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung