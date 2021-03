Games with Gold – Diese Xbox-Spiele gibt es im April 2021

Kurz vor dem Ende des dritten Monats von 2021 informiert Microsoft uns über die kommenden Spiele, die die Abonnenten von Xbox Live Gold mit dem „Games with Gold“-Programm erhalten werden. Diesmal sind Spiele für drei Generationen der Xbox-Konsole dabei, wie „Indiana Jones and the Emperor’s Tomb“. Hier der Überblick:

Games with Gold im April 2021

Vikings: Wolves of Midgard – Vom 1. bis 31. April (One)

Dark Void– Vom 1. bis 15. April (One/360/Series X/S)

Truck Racing Championship – Vom 16. April bis 15. Mai (One /Series X/S)

Hard Corps: Uprising – Vom 16. Bis 30. April (One/360)

