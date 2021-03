Nanotale – Fantasy-Tipp-Adventure erscheint heute für PC und Stadia

Heute hat das Fantasy-Tipp-Adventure-RPG „Nanotale“ die Early Access-Phase verlassen und ist als Vollversion für Google Stadia und PC (Steam und GOG.com) für 19,99 Euro (UVP) erhältlich. Das Spiel in den Sprachen Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, brasilianisches Portugiesisch, Polnisch, Russland, Chinesisch, Koreanisch und Japanisch spielbar.

Nach Angabe von Indie-Entwicklerteam Fishing Cactus ist das Spiel der geistige Nachfolger von „Epistory“. Es setzt auf eine Mischung aus Mischung aus Tippen, Adventure und RPG-Erlebnis, bei dem die Spieler auf andere Charaktere treffen und mit ihnen interagieren, verschiedene Rätsel lösen und magische Kräfte entfesseln, um Feinde zu besiegen.

„Wir sind sehr froh bekanntgeben zu können, dass Nanotale jetzt auf Steam, GOG und Google Stadia verfügbar ist! Es war ein Traum, das ultimative Tipp-Adventure zu entwickeln und wir haben so viel von Epistory und aus der Zeit im Early Access gelernt“, so Bruno Urbain, CEO von Fishing Cactus. „Wir möchten Nanotale mit so vielen Spielern wie möglich teilen und können es wirklich nicht mehr abwarten, dass die Spieler es erleben können!“

Die Geschichte findet in einer Welt statt, die am Rande der Zerstörung steht, während das Herz der Magie von Minute zu Minute schwächer wird. Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle der angehenden Archivarin Rosalind, die sich auf eine Reise in das magische Tal begibt, um Pflanzen- und Gesteinsproben zu sammeln und mysteriöse Vorkommnisse zu katalogisieren, um die Geheimnisse um den drohenden Untergang der Erde zu lüften.

Die Webseite von „Nanotale“ findet ihr hier: KLICK! Hier gibt es das Tipp-Adventure auf Steam: KLICK! Hier findet ihr es auf GOG.com: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung