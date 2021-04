Xbox Game Pass – PC- und Xbox-Spiele im April 2021

Während das Wetter derzeit macht, was es möchte, gibt es in gewohnter Weise in der ersten Hälfte des neuen Monats weitere Spiele mit dem Xbox Game Pass. Abonnenten dürfen sich auf folgende Spiele für Xbox Series X/S, Xbox One, Windows 10 PC und dank Cloud-Gaming (Beta) auf Android freuen.

Bald im Xbox Game Pass

8. April – Grand Theft Auto V (Cloud und Konsole)

8. April – Zombie Army 4: Dead War (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

8. April – Disneyland Adventures (Cloud)

8. April – Rush: A Disney/Pixar Adventure (Cloud)

12. April – NHL 21 (Konsole) EA Play

15. April – Rain on Your Parade (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

15. April – Pathway (PC) ID@Xbox

Diese Spiele verlassen den Game Pass

15. April – Deliver Us the Moon (Konsole und PC)

15. April – Gato Roboto (Konsole und PC)

15. April – Wargroove (Konsole und PC)

16. April – Madden 15 (Konsole) EA Play

16. April – Madden 16 (Konsole) EA Play

16. April – Madden 17 (Konsole) EA Play

16. April – Madden 18 (Konsole) EA Play

16. April – Madden 25 (Konsole) EA Play

16. April – NHL 18 (Konsole) EA Play

16. April – NHL 19 (Konsole) EA Play

Updates und DLCs:

Jetzt verfügbar – Among Us: The Airship Update (PC)

Verfügbar bis zum 12. April – Gears 5: Gratis Batista als Marcus-Skin

Jetzt verfügbar – Grounded Foto-Modus Update

Ab 7. April verfügbar – Halo: The Master Chief Collection Season 6

Game Pass Ultimate Perks

Jetzt verfügbar – Sea of Thieves: Ocean Crawler-Bundle

Jetzt verfügbar – Gems of War: Shadow Dragon Legendary Starter Pack

Ab 8. April verfügbar – Apex Legends: Have Faith Weapon Charm

Ab 8. April verfügbar – Spellbreak: Chapter 2 Pass

Quests

Forza Horizon 4 – 150 Punkte: Erhalte 7.000 Einfluss.

PlayerUnknown’s Battlegrounds – 150 Punkte: Spiele zwei Runden.

Alien Isolation – 150 Punkte: Halte fünf Minuten ohne Alien-Ortung durch.

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited – 150 Punkte: Finde zwei Himmelsscherben oder besiege drei Gegner in Allianz gegen Allianz.

Weitere Informationen rund um das Abo findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung