Judgment – Launch-Trailer der Remastered Edition

Wie angekündigt, erscheint heute der Detektiv-Thriller „Judgment“ für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Google Stadia. SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio veröffentlichten das Spiel erstmal 2019 für PlayStation 4. Diese jetzt erschienene Remastered Edition wurde für Next-Gen-Plattformen überarbeitet und beinhaltet sämtliche bereits veröffentlichte Zusatzinhalte inklusive Drohnen-Komponenten, Heilungs-Items, Deko-Gegenstände für die Yagami Detective Agency und mehr.

In dem Spiel übernimmt ihr die Rolle von Takayuki Yagamis. Er ist ein in Ungnade gefallenen Anwalt, der als schroffer Privatdetektiv arbeitet und die Mysterien hinter einer Reihe grausamer Morde entdeckt. Gemeinsam mit seinem Partner, dem Ex-Yakuza Masaharu Kaito, muss sich Yagami seinen Weg durch den kriminellen Untergrund Kamurochos kämpfen, um die Wahrheit aufzudecken – so schmerzhaft sie auch sein mag.

Der Titel wird auch die klassischen Merkmalen der „Yakuza“-Serie bieten. So gibt es die typischen Straßenkämpfe, Nebenmissionen mit den Einheimischen und die unterhaltsamen Mini-Spiel-Pausen. „Judgment“ baut darauf auf und fokussiert sich auf das investigative Gameplay, in dem ihr Hinweise entdecken müsst sowie Zeugen befragen, während Yagami auf dem schmalen Grat der Gerechtigkeit balanciert.

Des Weiteren hat das Entwicklerstudio eine Webseite gestartet, auf der ein Countdown bis zum Judgment Day läuft. Bei diesem digitalen Event werden die Spieler dann mit informellen Updates zu „Judgment“ versorgt. Die Webseite findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung