Materia Collective – Die Arrengements Children of Termina und Ballads of Hyrule erhalten eine Neuauflage

Das Videospiel-Musiklabel und Publisher Materia Collective verkündete heute, dass zwei limitierte Sammler-Vinyl aus dem “The Legend of Zelda”-Franchise wieder auf Lager sind. Hierbei handelt es sich um die Arrangements “Children of Termina” und “Ballads of Hyrule”.

“Children of Termina” wurde vom Komponisten “Rozen” erschaffen. Die Arrangements lassen euch tiefer in die Mysterien eintauchen, die “The Legend of Zelda: Majora’s Mask” zu bieten hat. Materia Collective bietet eine limitierte Auflage der Vinyl an. Die beiden 180g schweren Vinyl sind in einem Triple-Gatefold untergebracht, das mit Kunstwerken aus der Deluxe-Edition und einem neuen Booklet ausgestattet ist.

“Ballads of Hyrule” ist hingegen eine Sammlung von orchestralen Arrangements aus der “The Legend of Zelda”-Serie. Euch erwarten im Gegensatz zu “Children of Termina” melodische und entspannende Kompositionen. Auch diese musikalischen Stücke stammen von “Rozen”.

Beide “Platten” findet ihr im Store von Materia Collective. “Children of Termina” gibt es direkt hinter diesem Link. “Ballads of Hyrule” findet ihr hier.

Quelle: Pressemitteilung