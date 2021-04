Knockout City – Dodgeball-Titel wird Teil von EA Play

Electronic Arts und Entwickler Velan Studios werden das teambasierte Dodgeball-Spiel „Knockout City“ nächsten Monat für PC, Switch sowie Xbox- und PlayStation-Konsolen veröffentlichen. Mitglieder von EA Play erhalten kostenlos Zugang zum kompletten Spiel. Mitglieder des Xbox Game Pass Ultimate und Xbox Game Pass für PC erlangen über ihren Zugang zu EA Play ebenfalls Zugriff auf das Spiel. Des Weiteren erhalten EA Play-Mitglieder das exklusive „Knockout City“-Outfit „Bereit“.

In der Release-Version des Spiels erwartet die Spieler fünf Playlists, sechs Spezialbälle, fünf Multiplayer-Karten, einer interaktiven Umgebung und mehr. Die Dodgeball-Schlacht wird in der gesamten Stadt des Spiels ausgetragen – von den Hochdach-Höhen bis zum Erschütterungshof. Unter den Waffen finden sich der klassische Standardball, der explosive Bombenball, der fesselnde Käfigball und der der Schwerkraft trotzende Mondball, um Gegner mit Stil auszuschalten.

Darüber hinaus können Spieler ihre Playlists wechseln, um jedes Spiel interessant zu halten – egal, ob sie sich allein in ein Duell stürzen oder ihre Gegner mit ihrer Crew in 3-gegen-3-Playlists wie Team-K.O. oder dem Diamanten-Diebstahl oder in einer 4-gegen-4 Ballform-Keilerei überlisten und ausspielen. Spieler, die den freien Wettkampf bevorzugen, können im jeder-gegen-jeden K.O.-Chaos oder in einem privaten Spiel in einer beliebigen Playlist ihr Können unter Beweis stellen.

„Knockout City“ erscheint am 21. Mai für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC (Origin, Steam und EGS), sowie dank Abwärtskompatibilität für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Unabhängig von der Plattform unterstützt das Spiel volles Crossplay und plattformübergreifenden Fortschritt.

Zum Start erhalten die Spieler für begrenzte Zeit Zugang zu einer kostenlosen Testversion, in der sie die Vollversion spielen können. Wenn sie danach weiterspielen möchten, können sie das Spiel für 19,99 Euro (UVP) erwerben.

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung