Capcom Arcade Stadium erscheint für weitere Plattformen, neue Inhalte

Die Spielesammlung mit klassischen Capcom-Titeln der Spielhallenautomaten „Capcom Arcade Stadium“ wird nächsten Monat für Xbox One, PlayStation 4 und PC (Steam) erscheinen. Das Paket ist bereits für Nintendo Switch als Download erhältlich und besteht derzeit aus drei Paketen mit jeweils zehn Spielen, jedes Paket repräsentiert dabei eine andere Ära.

Capcom hat darüber hinaus neue klassische Titel und Features angekündigt, die für noch mehr Retro-Nostalgie sorgen werden. Weitere Informationen dazu folgen. Käufer können die komplette Sammlung erwerben oder sich für den Kauf von bis zu drei verschiedenen Arcade-Paketen entscheiden.

Für die Veröffentlichung für PlayStation 4, Xbox One und PC, die am 25. Mai 2021 erfolgt, wurden neue Inhalte bekanntgegeben, darunter der „Unbesiegbarkeit“-Modus, der es Retro-Fans erlaubt, die Macht der Unsterblichkeit in ihren Lieblingstiteln der Sammlung einzusetzen. Mit diesem neuen Modus können Spieler verheerende Treffer und scheinbar tödliche Hindernisse überleben, um den gefürchteten „Game Over“- Bildschirm zu umgehen.

Zusätzlich bietet „Capcom Arcade Stadium“ das “Display Frames Set 1”, welches Spieler den Zugang zu 32 titelspezifische Anzeigerahmen bietet, die neue Anpassungsoptionen für ihre digitalen Arcade-Schränke freischalten. Der „Unbesiegbarkeit“-Modus ist ab dem 25. Mai 2021 kostenlos für alle Plattformen erhältlich und das “Display Frames Set 1” ist separat zum Kauf verfügbar.

Die Sammlung kann ab sofort für Xbox One and Steam vorbestellt werden. Vorbesteller erhalten das neu angekündigte “Display Frames Set 1” kostenlos. Zusätzlich wird für „Capcom Arcade Stadium“ auf Nintendo Switch das Add-On „Ghosts ‘n Goblins – das Originalspiel“ zwischen dem 27. April und 24. Mai um 50% reduziert erhältlich sein.

Auf Steam wird zusätzlich ein Mini-Album veröffentlicht, das die „Capcom Arcade Stadium“ Titellieder “A Brand New Day” und “Teenage Blues” enthält. Die Titel des Albums sind separat oder als zehn-Titel-Album zum Kauf erhältlich. Zusätzlich ist ein Bundle mit allen drei „Capcom Arcade Stadium“-Packs und dem Mini-Album erhältlich.

Die Webseite zur Sammlung findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung