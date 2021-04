Everspace 2 – Rockfish Games veröffentlicht das April-Update

Wie angekündigt ist jetzt das umfangreiche April-Update für das Open-World-Weltraum-Action-RPG „Everspace 2“ erschienen. Das Update trägt den Titel „Union: Contracts/Hinterland“ und ist auf Steam und GOG verfügbar.

„Everspace 2hatte bereits im Januar auf Anhieb einen fulminanten Start mit 92% positiven Bewertungen auf Steam. Die initiale Version bietet bereits acht bis zwölf Stunden an Story-Inhalten und doppelt so vielen Nebenaktivitäten, spannenden Geheimnisse und Herausforderungen sowie fünf Schiffsklassen. Unsere Fans waren wirklich begeistert und sind direkt heiß auf mehr“, so Michael Schade, CEO und Mitgründer von Rockfish Games.

„Mit Union: Contracts/Hinterland fügen wir neue, sorgfältig gescriptete Story-Inhalte hinzu, führen komplett neue Gameplay-Mechaniken ein, bieten eine neue Schiffsklasse mit einzigartigem Spielstil und haben viele weitere Schätze in Union versteckt. Ebenso haben wir eine Menge Optimierungen und Verbesserungen am gesamten Spiel vorgenommen. Um all das frisch zu erleben, ermutigen wir Everspace 2 Piloten, von vorn zu beginnen, aber man kann natürlich auch einfach mit dem letzten Spielstand weiterspielen.“

Neben den neuen Gefährten, zusätzliche Haupt- und Nebenstory-Missionen, die Einführung des neuen Schmuggel-Gameplays sowie eine neue Schiffsklasse, Aktivitäten, Herausforderungen, verbessertes Spiel-Balancing, spezielle Ausrüstung mit Set-Boni und mehr, gibt es auch vier neue Musiktitel für Union, drei weitere Kampf-Themen und einen zusätzlichen chilligen Synthwave-Beat für Supralight Travel.

Alle Details über das Update, sowie wurden in einem Kickstarter-Post zusammengefasst (siehe hier).

Das nächste große Update ist für Sommer 2021 geplant und wird „Zharkov: The Vortex” heißen. Inhaltich soll es einen weitere Gefährten, neue Gegnertypen, neue Kreaturen und Weltraum-Phänomene sowie zusätzliche Haupt- und Nebenmissionen, Aktivitäten und weitere Inhalte beinhalten.

Weitere Informationen über „Everspace 2“ findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung