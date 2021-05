Hitman 3 – Der zweite Akt des Seven Deadly Sins DLCs erscheint in der nächsten Woche

„The Seven Deadly Sins“ ist eine 7-teilige Erweiterung für das Spiel „Hitman 3“ des Entwicklers IO Interactive. Der erste Teil, der auf den Namen „Greed“ (Gier) hört, erschien bereits Ende März. Mit der sogenannten “Season of Pride” geht die Reise des bekannten Attentäters im Mai weiter.

Mit dem zweiten Akt taucht ihr tiefer in die Gedankenwelt von Agent 47 ein und schaltet neue, thematisch passende Waffen, einen neuen Anzug und eine neue Eskalations-Mission in Chongqing frei, die den Namen “The Pride Profusion” trägt. Die Veröffentlichung erfolgt am 10. Mai 2021.

Jeder der sieben DLCs kann für 4,99 Euro (UVP) gekauft werden. Für 29,99 Euro (UVP) gibt es die komplette „The Seven Deadly Sins“-Collection, die natürlich alle sieben DLCs beinhaltet. “Hitman 3” ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC (Epic Games Store) erhältlich.

Quelle: Pressemitteilung