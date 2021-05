Ghostrunner 2 – Sequel kommt für PC, Xbox Series X/S und PS5

„Ghostrunner 2“ ist der offizielle Nachfolger des 2020 erschienen First-Person-Parkour-Actionspiels „Ghostrunner“. Während der erste Teil für PC, Xbox One, Nintendo Switch und PlayStation 4 erschien (Xbox Series X/S und PS5 soll noch dieses Jahr verfügbar werden) , wurde der neue Teil nur für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 angekündigt. Für „Ghostrunner 2“ arbeitet Publisher 505 Games wieder mit dem Entwicklerstudio One More Level zusammen.

Der zweite Teil wird wahrscheinlich wieder in einem Cyberpunk-Stil gehalten sein. In Vorgägner erwacht ihr als sogenannter Ghostrunner. Eure Aufgabe ist es, die letzte Bastion der Menschheit zu erklimmen. Hierbei handelt es sich um eine Turmstadt, die von der Schlüsselmeisterin Mara regiert wird. Mit der Hilfe einer rätselhaften KI, die man den Architekten nennt, enthüllt ihr die Vergangenheit des Ghostrunners und bezwingt die Schlüsselmeisterin.

Die Homepage ist hier zu finden: KLICK! Weitere Informationen und Trailer findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung