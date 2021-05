NEO: The World Ends With You – Square Enix veröffentlicht den Eröffnungsfilm

Im kommenden Juli erscheint das Action-RPG “NEO: The World Ends With You” für die PS4, PS5 und Nintendo Switch. Zwar dauert die Veröffentlichung des Spiels noch einige Wochen, jedoch könnt ihr euch heute bereits das Intro des Spiels anschauen.

“NEO: The World Ends With You” versetzt euch nach Shibuya, wo ihr an einem Kampf um das Überleben teilnehmt, das sich „Spiel der Reaper“ nennt. In den Mittelpunkt der Geschichte rückt Rindo, der die Geheimnisse hinter dem Spiel aufdecken muss.

“NEO: The World Ends With You” erscheint am 27. Juli 2021 für die oben genannten Konsolen. Die PC-Version hat noch keinen Termin erhalten. Der Release erfolgt voraussichtlich noch im Sommer. Die PC-Spieler können das Spiel zur Veröffentlichung nur im Epic Games Store erwerben, da Square Enix “NEO: The World Ends With You” dort exklusiv vertreiben wird.

Quelle: Square Enix