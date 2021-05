Truck Driver – PC-Version erscheint auch über Steam

Vor einer Woche gab SOEDESCO Studios bekannt, dass die PC-Version des LKW-Spiels „Truck Driver“ am 27. Mai 2021 für PC via EGS erscheinen wird. Heute folgte die Bekanntgabe, dass das Spiel am gleichen Tag auch auf Steam erhältlich sein wird.

„Truck Driver“ ist bereits für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich, und die PC-Version des Spiels wird komplett auf PC-Spieler zugeschnitten sein. Das Spiel wird unter anderem Unterstützung für mehrere Monitore, eine freigeschaltete Framerate, Tobii Eye Tracking, Tastenbelegung und eine ganze Reihe von grafischen Einstellungen zum Optimieren bieten.

Die Homepage von des Spiels findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung