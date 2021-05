Prison Architect – „Second Chances“-Erweiterung angekündigt

Spieler der Gefängnissimulation „Prison Architect“ können sich mit „Second Chances“ auf eine neue Erweiterung freuen. Sie soll nächsten Monat erscheinen und Rehabilitationsprogramme für Gefangene einführen, die es den Insassen ermöglichen, ihre Strafe zu verkürzen und sich wieder in die Gesellschaft einzugliedern.

„Die Resozialisierung von Insassen in Prison Architect ist etwas, das wir schon eine Weile ausprobieren wollten, aber wir mussten erst herausfinden, wie man es richtig macht“, sagt Gaz Wright, Games-Design-Manager für Prison Architect bei Double Eleven. „Die Programme in dieser Erweiterung wurden in Justizvollzugsanstalten auf der ganzen Welt implementiert und haben bereits echte Ergebnisse gezeigt. Wir haben uns bemüht, dass sich ihre Umsetzung in Prison Architect authentisch anfühlt, während wir gleichzeitig den unverwechselbaren Stil beibehalten wollten, den die Spieler vom Spiel gewohnt sind.“

Features von „Prison Architect – Second Chances“

Vielseitige Maßnahmen: Programme abseits der Arbeitsmaßnahmen, wie z. B. Tiertherapie, Meet & Greet und Kurse für ehemalige Häftlinge, können die negativen Eigenschaften eines Häftlings beseitigen und zu einer Verbesserung seines Verhaltens führen.

Gutes Verhalten wird belohnt: Die Strafen für Insassen können je nach ihren Aktivitäten verringert oder erhöht werden, und Wiederholungstäter können nun wieder ins Gefängnis geschickt werden. Die Spieler werden für jeden Rückfälligen mit einer Geldstrafe belegt.

Verbesserungsspielraum: Insassen mit vorhandenen oder erworbenen Arbeitsnachweisen können in von Insassen betriebenen Räumlichkeiten, darunter eine Bäckerei, ein Restaurant und ein Therapieraum, zu Verkäufern sowohl für Gefangene als auch für Besucher werden.

Zurück in die Gesellschaft: Die Insassen können durch die Teilnahme an verschiedenen Arbeits- und Ausbildungsprogrammen Qualifikationen erwerben.



Paradox Interactive und Entwicklerstudio Double Eleven veröffentlichen „Second Chances“ am 16. Juni 2021 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Die Veröffentlichung für Nintendo Switch folgt am 29. Juni 2021. Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Weitere Informationen über das Spiel findet ihr hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung