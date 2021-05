Maneater – Launch-Trailer zum Release des Hai-RPGs

Das bissige Action-RPG „Maneater“ schwimmt ab heute auch auf Nintendo Switch. Passend hat Publisher und Entwickler Tripwire Interactive ein Köder in Form des Launch-Trailer ins Wasser geworfen, damit interessierte Spieler einen besseren Blick auf das Einzelspielerspiel werfen können.

In „Maneater“ übernimmt der der Spieler die Kontrolle über einen Hai, der in den Gewässern der Golfküste sein Unwesen treibt. Gestartet wird als junges Bullenhai-Baby, das durch das blutige Abschlachten seiner Mutter in den weiten Ozeanen völlig auf sich gestellt ist und überleben muss, indem es sich schnellstmöglich durch das Ökosystem der Meere frisst. Dabei stehen dem jungen Hai zahlreiche Feinde gegenüber – sowohl menschlich als auch tierisch.

Durch Jagd auf die sinnvollsten Nahrungsressourcen wird das Wachstum und die Entwicklung des Jungtiers beschleunigt und mit etwas Geschick weit hinter die Grenzen des natürlich Möglichen getrieben. Die erfolgreiche Entwicklung von jungen Bullenhai-Baby zum eindrucksvollen Monsterhai ermöglicht die wilde Jagd auf die skrupellosen Fischer, die schon bald ebenso blutig Verantwortung für den Tod der Haifisch-Mutter übernehmen müssen.

Quelle: Pressemitteilung