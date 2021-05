PlayStation Plus – Im Juni 2021 mit Star Wars Squadrons, Virtua Fighter und Operation: Tango

Sony gab heute bekannt, auf welche Spiele sich die Mitglieder des PlayStation Plus-Programmes im kommenden Monat freuen dürfen. Die neuen Spiele stehen ab Dienstag, den 1. Juni 2021, zum Download bereit.

Die PlayStation 5-Besitzer erhalten exklusiv das kooperative Abenteuer namens “Operation: Tango”, das euch in eine futuristische High-Tech-Welt auf eine Mission schickt. In den Weiten des Alls dürfen sich die PS4- und PS5-Spieler mit “Star Wars Squadrons” in Zahlreiche Gefechte begeben. Des Weiteren findet das Kampfspiel “Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown” den Weg in das PS Plus-Programm.

Eine Besonderheit ist, dass “Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown” ganze zwei Monate bei PlayStation Plus verfügbar ist.

Die neuen Spiele in der Übersicht:

Operation: Tango (PS5)

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Star Wars Squadrons

Die aktuellen PS Plus-Spiele:

Wreckfest: Drive Hard, Die Last (PS5)

Days Gone

Zombie Army 4: Dead War

Quelle: PlayStation Blog