Necromunda: Hired Gun – Actionlastiger Launch-Trailer

Focus Home Interactive und das Entwicklerteam von StreumOn Studio veröffentlichen heute ihren First-Person-Shooter „Necromunda: Hired Gun“ für PC und Konsolen. Das im Warhammer 40K angesiedelte Spiel erscheint für PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Am 30. Juni 2021 folgt eine Handelsversionen für Konsolen.

In dem 1st-Person-Shooter schlüpft ihr in die Rolle eines gnadenlosen Söldners, der in dieser berüchtigtsten Makropolenstadt auf die Kopfgeldjagd geht. Die Entwickler versprechen einen schnellen Shooter und allerhand Feuerkraft. So sollen sich die Waffen modifizieren lassen und es sollen verschiedene Augmentationen für den Protagonisten bereitstehen, welche seine Fähigkeiten verbessern.

Die Homepage von “Necromunda: Hired Gun” findet ihr hier: KLICK! Die Steam-Seite gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen und Trailer findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung