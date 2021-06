The Dark Pictures Anthology: House of Ashes – Der Story-Trailer zeigt die Monster des Spiels, Release-Termin

“The Dark Pictures Anthology: House of Ashes” wird wieder eine eigenständige Geschichte bieten, die euch in das Jahr 2003 versetzt. Dieses Mal rücken Spezialeinheiten in den Mittelpunkt, die gegen Ende des Irakkrieges auf der Suche nach Massenvernichtungswaffen einen Tempel entdecken. Dort soßen sie ein Nest voller antiker und schauerlicher Kreaturen.

Diese Kreaturen werden erstmals in einem neuen Trailer gezeigt, den die Entwickler von Supermassive Games und Bandai Namco Entertainment am heutigen Tage präsentierten. Außerdem geht der Trailer noch einmal ausführlich auf die Geschichte des kommenden Horrorspiels ein.

Das Spiel wird zudem in einer limitierten Ausgabe erscheinen, die den Namen “Pazuzu Edition” trägt. Diese Edition könnt ihr im hauseigenen Store von Bandai Namco Entertainment erwerben, den ihr hinter diesem Link findet. Die Edition enthält das Spiel, diverse Sticker, einen Pin, ein exklusives Print sowie eine Sammlerbox. Abgerundet wird Edition mit einer 10cm großen Figur.

“The Dark Pictures Anthology: House of Ashes” erscheint am 22. Oktober 2021.