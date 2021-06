Two Point Campus – Fortsetzung zu Two Point Hospital angekündigt

Das spaßige Aufbauspiel “Two Point Hospital” erhält einen Nachfolger. Wie SEGA und die Entwickler von Two Point Studios heute verkündeten, wird das neue Spiel den Namen “Two Point Campus” tragen. Wie der Name vermuten lässt, erstellt ihr dort euren eigenen Campus und beeinflusst das Leben der Studenten sowie der Mitarbeiter.

Zum ersten Mal könnt ihr eurer Kreativität in der freien Natur freien Lauf lassen. Neben dem Campusgelände könnt ihr Gebäude und die Umgebung entwickeln sowie Wohnheime, Wege, Hecken festlegen. Wer “Two Point Hospital” gespielt hat, der weiß, dass “Two Point Campus” ebenfalls auf Comedy setzt. So gibt es diverse Kurse wie die Ritterschule, in der die Studenten das Tjostieren erlernen und sich in der edlen Kunst des Rittertums üben können. In der Gastronomie können sie hingegen gigantischen Pizzen und ebenso überdimensionalen Pasteten anfertigen.

“Wir hoffen, dass die unglaubliche Two Point-Community all die neuen kreativen Freiheiten lieben wird, die Two Point Campus mit sich bringen wird, und dass neue Spieler vom Setting und der liebenswerten Welt, die wir aufbauen wollen, fasziniert sein werden – sie ist wieder vollgepackt mit unserem Markenzeichen, dem Humor und Charme”, so Gary Carr, Mitbegründer und Creative Director bei Two Point Studios.

Im nächsten Jahr soll “Two Point Campus” das Licht der Welt erblicken. Einen ersten Trailer gibt es bereits heute.