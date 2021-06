Avatar: Frontiers of Pandora – First Look-Trailer

Das Team von Ubisoft kündigte 2017 einen Spiel an, das auf dem Film „Avatar“ basiert. „Avatar: Frontiers of Pandora“ wird von Massive Entertainment in Zusammenarbeit mit Lightstorm Entertainment und Disney entwickelt. Die Veröffentlichung ist für 2022 auf PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Google Stadia und Amazon Luna geplant.

Das Open World Action-Adventure wird aus der First-Person-Perspektive gespielt und auf der neusten Version der Snowdrop-Engine entwickelt. Ubisoft nutze diese Engine bereits für „The Division 2“ und für das kommende „Mario + Rabbids Sparks of Hope“.

Euch erwartet eine eigenständige Geschichte, die ihr aus der Sicht eines Na’vi erleben werdet. Im Verlauf des Spiels erkundet ihr die Westgrenze von Pandora und erlebt die reaktive Welt, die von einzigartigen Kreaturen und neuen Charakteren bewohnt und von den Streitkräften der RDA bedroht wird.

