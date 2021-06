Demon Throttle für die Nintendo Switch angekündigt

Mit “Demon Throttle” kündigte der Entwickler Doinksoft (Gato Roboto) ihr neustes Werk an. Wie Publisher Devolver Digital mitteilte, wird das Spiel im nächsten Jahr das Licht der Welt erblicken. Eine Besonderheit ist, dass das Spiel nicht in digitaler Form erscheinen wird, wie Devolver betonte, sondern nur als als physisches Box-Set, das über Special Reserve Games vertrieben wird.

“Demon Throttle” rückt eine Vampirin und einen Revolverheld in den Mittelpunkt der Geschichte, die nach Rache an einem Dämon sinnen, der ihre mystischen Kelche gestohlen hat. Zudem hat dieser Dämon die Frau des unbekannten Revolverhelden “geküsst”. Nun müssen sich die beiden ungleichen Kompagnons an vier monströsen Generälen vorbei und durch ihre verfluchten Reiche hindurchballern um den Fluch des Dämons zu bannen und ihre Rache zu bekommen.

Vorbestellen könnt ihr “Demon Throttle” direkt über die eigens eingerichtete Webseite des Spiels. Erscheinen wird das Spiel im Laufe des Jahres 2022.

Quelle: Pressemitteilung