Diablo 2: Resurrected – Trailer und Release-Termin

Die Neuauflage des Klassikers “Diablo II” hat am heutigen Tage einen Release-Termin erhalten. So erscheint das Spiel im kommenden September für den PC und für die Konsolen.

„Diablo II: Resurrected“ verfügt über überarbeitete Grafik und 4K-Auflösung, vollständiges 3D-Rendering sowie verbessertem Sound in Dolby Surround 7.1. Hinzu kommen Feinheiten, wie das automatisches Aufsammeln von Gold, die gemeinsame Beutetruhe und die Unterstützung für Controller. Der Trailer, den wir unter diesen Zeilen eingebunden haben, geht noch einmal auf die Verbesserungen ein.

“Diablo II” erschien erstmals im Jahre 2000 für den PC. Blizzard Entertainment und das interne Studio Vicarious Visions (Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy) arbeiten gemeinsam an der Neuauflage, die für PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen wird. Die Veröffentlichung erfolgt am 23.09.2021.