Mit “Forza Horizon 5” kündigten die Entwickler von Playground Games nicht nur den neusten Teil der Open-World-Rennspielreihe an, sondern unterbrechen auch gleichzeitig den “Foza”-Zyklus. Denn eigentlich müsste zuerst “Forza Motorsport” erscheinen, das im vergangenen Jahr angekündigt wurde. Doch auf dem “Xbox & Bethesda Games Showcase” fehlte von dem Spiel jede Spur.

“Forza Horizon 5” versetzt euch nicht nur rasant in die neue Generation, sondern auch nach Mexiko. Wo euch lebendige Wüsten, üppige Dschungel, historische Städte, versteckte Ruinen, unberührte Strände, riesige Canyons und ein schneebedeckter Vulkan erwartet. Mit an Bord ist zudem eine neue Kampagne mit Herausforderungen und Aktivitäten sowie neue Charaktere. Auch die dynamischen Jahreszeiten finden wieder den Einzug in das Rennspiel.

Der Release von “Forza Horizon 5” erfolgt am 09. November 2021 auf Windows 10 PCs, Steam, Xbox Series X|S und Xbox One. Ein erster Trailer zeigt euch die bunte und offene Welt des kommenden Rennspiels sowie die neue Grafik.

Quelle: Microsoft