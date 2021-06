Marvel’s Guardians of the Galaxy – Gameplay, Trailer und Release-Termin

Eidos-Montréal und Square Enix kündigten am heutigen Abend “Marvel’s Guardians of the Galaxy” an. Das Third-Person-Action-Adventure-Spiel rückt Star-Lord und sein ungleiches Team in den Mittelpunkt, die um das Schicksal der Galaxie kämpfen müssen. Bei dem Titel handelt es sich um ein Singleplayer-Spiel.

“Das Team von Eidos-Montréal fühlt sich geehrt, dass wir die Gelegenheit erhalten haben, mit unseren geschätzten Partnern bei Marvel Entertainment an einem derart beliebten Franchise arbeiten zu dürfen”, sagt David Anfossi, Head of Studio bei Eidos-Montréal. “Unsere Teams sind dafür bekannt, die Storys und Designs bestehender Reihen durch neue Twists und Ansätze zu bereichern. Und ihr werdet sehen, dass das bei Marvel’s Guardians of the Galaxy nicht anders ist.”



“Eine ganz eigene Mischung aus Science-Fiction, Familiendrama und Rock ‘n’ Roll mit einer trendigen Ästhetik ist das Fundament unseres Guardians-Franchise”, erläutert Jay Ong, EVP und Head von Marvel Games. “Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Eidos-Montréal, weil wir wissen, dass dieses Team unseren Grundansatz auch liefern kann. Ihre Vision für unsere geliebte Bande von Außenseitern ist laserscharf und wird Marvel’s Guardians of the Galaxy zum Strahlen bringen. Wir sind schon sehr gespannt auf Oktober, wenn unsere Fans es spielen können.”

“Marvel’s Guardians of the Galaxy” erscheint am 26. Oktober für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Mit Der Ankündigung veröffentlichte Square Enix nicht nur einen Trailer und ein Interview mit den Entwicklern, sondern auch gleich ein 10-Minuten langes Gameplay-Video, das euch das Spiel und dessen Gameplay-Elemente präsentiert. Natürlich setzt “Marvel’s Guardians of the Galaxy” auf jede Menge Humor.