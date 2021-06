Legend of Mana – Eröffnungssequenz erschienen

Im Rahmen des Square Enix Presents-Events wurde die Eröffnungssequenz von „Legend of Mana“ präsentiert. Für die Remastered Version des vierten Teils der „Mana“-Reihe wurde das Intro neu aufgenommen.

„Legend of Mana“ erscheint am 24. Juni 2021 für PC (Steam), Nintendo Switch und PlayStation 4. Square Enix bietet das Spiel im digitalen Handel für 29,99 Euro (UVP) an. Wer das JRPG or dem 23. Juli 2021 erwirbt, erhält zehn Avatare und ein individuelles „Legend of Mana“-Theme für PlayStation 4 oder entsprechend ein Wallpaper für PC.

Weitere Details zu allen Versionen des Spiels, zur Vorbestellung und Vorbestellungsboni gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung