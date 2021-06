The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 – Neuer Teaser, Release erfolgt 2022

Im Rahmen der E3 2021 präsentierte Nintendo einen neuen Teaser zum kommenden Nachfolger des Rollenspiels “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”. Erstmals angekündigt wurde das Sequel im Jahre 2019. Bislang hielt sich Nintendo mit Informationen rund um das Spiel zurück. Dieser Umstand ändert sich allerdings auch nicht.

Der unter diesen Zeilen eingebundene Teaser präsentiert euch das kommende Werk. So dürft ihr schon mal einen Blick auf die Welt und auf ein paar Gegner werfen, die euch im fertigen Spiel begegnen. Auch könnt ihr sehen, auf welche Fähigkeiten der Charakter Link zurückgreifen kann, um sein neues Abenteuer zu überstehen.

Des Weiteren gab Nintendo bekannt, dass “The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2” im Laufe des nächsten Jahres erscheinen wird. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es jedoch noch nicht.

Quelle: Nintendo