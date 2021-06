Trove – Jetzt auch auf Nintendo Switch erhältlich

Das Free-2-Play Voxel-MMO „Trove“ kann jetzt auch im Nintendo eShop für Nintendo Switch heruntergeladen werden. Das Spiel ist schon seit ein paar Jahren auf PC sowie auf Xbox- und PlayStation-Konsolen spielbar und bietet eine Mischung aus Adventure, Weltenbau und Kämpfen.

Das MMO soll für jeden Spielertyp etwas bereithalten, egal ob Spieler eine der zahllosen Welten erkunden, sich tief in dunkle Dungeons vorwagen, gegen Feinde kämpfen, craften oder einfach nur ganz entspannt Zeit mit Ihren Freunden verbringen wollen. Zudem wird Trove regelmäßig mit Updates versorgt, welche neue Inhalte ins Spiel bringen.

Des Weiteren können Spieler ihre eigenen Waffen, Items, Dungeons und vieles mehr bauen. Diese Kreationen bereichern nicht nur die eigene Spielwelt, sondern können auch beim Entwicklerteam eingereicht werden und erhalten so die Chance, offiziell in das Spiel aufgenommen zu werden. Bis heute wurden so über 5.000 der besten Spielerkreationen hinzugefügt.

Hier findet ihr das Spiel im Nintendo eShop: KLICK! Die Homepage findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung