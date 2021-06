Fishing: North Atlantic – Launch-Trailer der Konsolen-Version

Ab sofort können auch Xbox One- und PlayStation 4-Spieler mit „Fishing: North Atlantic“ in See stechen. Misc Games veröffentlichte zum Release auch einen neuen Trailer, den ihr weiter unten finden könnt.

„Wir könnten mit der Konsolenfassung von Fishing: North Atlantic nicht glücklicher sein“, so Yasemin Hamurcu, COO von Misc Games. „Nachdem wir das Spiel bereits letztes Jahr auf dem PC veröffentlicht haben, wollten wir den Wunsch der Community nach einer Konsolenfassung nicht länger ignorieren. Heute ist endlich der Tag gekommen und jetzt können unsere Fans das Spiel endlich auf ihrer Wunsch-Plattform spielen. Es wird Zeit, in See zu stechen und das Netz auszuwerfen!“

Die Simulation „Fishing: North Atlantic“ ist bereits für den PC erschienen und ist der Nachfolger von „Fishing: Barents Sea“. Als Spieler begebt ihr euch in die Welt des kommerziellen Fischfangs an der Küste von Nova Scotia. Die Gewässer sind mit Thunfisch, Schwertfischen, Krustentieren und jeder Menge maritimer Zeitgenossen gefüllt.

In der Rolle des Kapitäns übernehmt ihr das Kommando über eure Besatzung: Eine Crew aus Anglerkollegen, die darauf aus sind, den nächsten großen Fang an Land zu bringen. Es ist eure Aufgabe mit Hilfe des GPS nach den besten Angelstellen zu suchen, gefährlichen Stürmen auszuweichen und eure Besatzung mit dem Auswerfen von Körben und Tieflinien-Bojen zu beauftragen.

Die Homepage von „Fishing: North Atlantic“ findet ihr hier: KLICK! Zusätzliche Informationen findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung