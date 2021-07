PlayStation Plus – Dies sind die PS Plus-Spiele im Juli 2021

PlayStation Plus liefert auch im Juli 2021 weitere Spiele für die PlayStation 4 und PlayStation 5, die ihr ohne weitere Kosten spielen könnt. Während der Juni 2021 unter anderem „Star Wars Squadrons“ bot, gibt es diesen Monat unter anderem „Call of Duty: Black Ops 4“. Weiterhin ist auch “Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown” mit PS Plus verfügbar.

Die neuen Spiele in der Übersicht:

A Plague Tale: Innocence (Nur PS5-Version)

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown (PS4)

WWE 2K Battlegrounds (PS4)

Call of Duty: Black Ops 4 (PS4)

Die aktuellen PS Plus-Spiele:

Operation: Tango (PS5)

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Star Wars Squadrons

Bis Montag, 5. Juli, habt ihr noch die Möglichkeit, die Juni-Spiele zu eurer Spielebibliothek hinzuzufügen.

